В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
33 минуты назад

Microsoft анонсировала пресс-конференцию Xbox и Bethesda на 12 июня

Чемпионат.comиещё 1

Microsoft анонсировала дату проведения ежегодной пресс-конференции Xbox и Bethesda. Она начнётся 12 июня в 20:00 мск.

Microsoft рассказала, когда появятся подробности о новых играх
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Издатель обещает показать множество грядущих новинок от Xbox Game Studios, Bethesda и бесчисленного множества партнёров по всему миру. Вдобавок подписчиков Game Pass на консолях и ПК намерены порадовать новостями о будущих играх, которые появятся в сервисах.

Пока Microsoft не торопится раскрывать список игр, которые покажут на мероприятии. Из ближайших релизов у компании разве что Redfall от Arkane и Starfield от команды Тодда Говарда. Вдобавок могут уделить внимание Dearhloop, которая в сентябре должна добраться до Xbox Series.

За трансляцией мероприятия можно будет следить на любой популярной площадке, а мы оперативно будем рассказывать обо всех анонсах, новостях и объявления с грядущего 12 июня шоу.

Игры,Тодд Говард,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители