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1 час назад

FIFA 22 отдадут бесплатно

Чемпионат.com

На странице FIFA 22 в магазине Xbox пользователи заметили упоминание доступности проекта в Game Pass. Через некоторое время информация об этом была удалена, однако вряд ли она была добавлена туда по ошибке.

FIFA 22 отдадут бесплатно
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, полная версия проекта скоро станет доступна в собственной подписке Electronic Arts под названием EA Play, а уже оттуда она попадёт в Game Pass Ultimate. EA уже несколько лет добавляет в EA Play новые игры франшизы FIFA ближе к лету. Видимо, пришло время и для последней на данный момент части футбольного симулятора.

Напомним, FIFA 22 станет бесплатной для подписчиков PS Plus 3 мая, так что появление в подписке EA Play кажется логичным решением.

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