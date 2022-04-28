FIFA 22 отдадут бесплатно

На странице FIFA 22 в магазине Xbox пользователи заметили упоминание доступности проекта в Game Pass. Через некоторое время информация об этом была удалена, однако вряд ли она была добавлена туда по ошибке.

Судя по всему, полная версия проекта скоро станет доступна в собственной подписке Electronic Arts под названием EA Play, а уже оттуда она попадёт в Game Pass Ultimate. EA уже несколько лет добавляет в EA Play новые игры франшизы FIFA ближе к лету. Видимо, пришло время и для последней на данный момент части футбольного симулятора.