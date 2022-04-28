Разработчики Starfield уже критикуют свою же игру

Некоторое время назад пользователь под ником Hevy008 опубликовал (а позже удалил) на ResetEra пост, в котором представился художником по персонажам Starfield и поведал любопытную информацию.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По его словам, разработка в целом продвигается хорошо — команда регулярно проводит тесты, а Тодда Говарда он описал как «харизматичного человека». При этом без проблем всё равно не обошлось: полёты он назвал ужасными, а движок — куском известной субстанции.

Также игра слишком перенасыщена контентом, от части которого, возможно, придётся избавиться для того, чтобы выпустить игру в срок.

Джейсон Шрайер впоследствии подтвердил личность Hevy008, попутно отметив, что никак не может прокомментировать правдивость опубликованной информации. При этом журналист надеется, что к бывшему художнику не отправили адвокатов за очевидное раскрытие конфиденциальной информации. Разве что его пост был банальной дезой.

К слову, о последней — информацию по Starfield, которой в последнее время регулярно делился пользователь под ником Skullzi, Шрайер назвал чушью.

Что касается официальной информации — недавно Bethesda опубликовала новый дневник разработчиков, в котором рассказала о музыке и поделилась новыми артами.