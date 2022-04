«М.Видео-Эльдорадо» назвала самые продаваемые игры для консолей

Объединённая сеть «М.Видео-Эльдорадо» рассказала, что в марте динамика продаж выросли в три раза, а интерес к играм на физических носителях вырос на 20%, в сравнении с мартом 2021-го. При этом в компании рассказали, что чаще всего российские игроки покупали экшен и футбол.

Наиболее высокую динамику продаж в первом квартале текущего года зафиксировали на игры для PlayStation 5. Отмечается, что в последний год ассортимент для PS5 вырос в разы. Сейчас в магазинах сети доступно около 90 релизов. Самым популярным проектом в первом квартале и в марте отдельно стал приключенческий экшен Horizon Forbidden West, обогнавший Elden Ring.

Компания сообщает, что примерно каждая шестая проданная игра пришлась на Nintendo Switch. Чарт для этих консолей возглавляет The Legend of Zelda: Breath of the Wild. А вот топ игр для Xbox возглавил Cyberpunk 2077. Отдельно отметим футбольный симулятор FIFA 22: он занял второе место в чарте игр для Xbox и PS4.

PlayStation 5:

• Horizon Forbidden West;

• FIFA 22;

• Cyberpunk 2077;

• Grand Theft Auto V;

• Minecraft VR;

• The Last of Us: Part II;

• Elden Ring;

• Far Cry 6;

• God of War.

PlayStation 4:

• Horizon Forbidden West;

• Elden Ring;

• Mortal Kombat 11: Ultimate;

• «Человек-паук: Майлз Моралес»;

• Dying Light 2: Stay Human;

• Far Cry 6;

• «Призрак Цусимы»;

• FIFA 22;

• Коллекция «Uncharted: Наследие воров»;

• Assassin's Creed Valhalla.

Nintendo Switch:

• The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

• Animal Crossing: New Horizons;

• Pokemon Legends: Arceus;

• Metroid Dread;

• Mario Kart;

• Deluxe;

• Super Mario Odyssey;

• Коллекция «Assassin's Creed: Эцио Аудиторе»;

• The Legend of Zelda: Skyward Sword HD;

• Ring Fit Adventure;

• Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Xbox:

• Cyberpunk 2077;

• FIFA 22;

• Assassin's Creed Valhalla;

• Elden Ring;

• Far Cry 6;

• Grand Theft Auto V;

• Dying Light 2: Stay Human;

• Red Dead Redemption 2;

• Minecraft Starter Collection;