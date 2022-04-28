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43 минуты назад

Российский стример умер во время игры в Escape from Tarkov

CyberSport.ru

49-летний российский стример под ником OfseT скончался во время игры в Escape from Tarkov. Трагедия случилась во время прямой трансляции на Trovo.

Российский стример умер во время трансляции Escape from Tarkov
Фото: CyberSportCyberSport

Стримеру резко стало плохо, когда он обсуждал детали шутера с подписчиками. OfseT начал задыхаться — зрители сообщили об этом родственникам, которые вызвали скорую помощь. Все это время прямая трансляция продолжалась. Спасти стримера не удалось.

Исходя из официального описания на канале OfseT на Trovo, стример вел трансляции по Escape from Tarkov на протяжении четырех месяцев.

Редакция Cybersport.ru выражает глубочайшие соболезнования семье стримера.

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