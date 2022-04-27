Первые обзоры Dune: Space Wars — изучили, что говорят критики

Вчера в ранний доступ Steam вышла Dune: Space Wars от Shiro Games (Northgard) — первая современная видеоигра по вселенной «Дюны». Это гибрид RTS и 4Х-стратегии, где знакомые по книгам Фрэнка Герберта фракции ведут бесконечную борьбу за власть над пустынной планетой Арракис.
От RTS игре достались базовые механики, знакомые любому поклоннику жанра: игрок нанимает и контролирует юниты, строит базы, исследует территории и развивает экономику, отправляя машины-харвестеры на сбор спайса — самого ценного ресурса в галактике. А от 4Х-стратегий Dune: Space Wars взяла более глобальные механики. Например, космический сенат, который меняет правила игры при помощи различных законов, древо технологий или систему шпионажа, позволяющую подстраивать диверсии.
Рецензент IGN отмечает, что на фоне предыдущей игры студии Dune: Spice Wars ощущается как более традиционная стратегия в реальном времени. Механика постепенно растущей квоты спайса не позволяет игроку подолгу засиживаться на одном месте и постоянно создает новые конфликты за источники ресурсов. Боевая система производит приятное впечатление благодаря асимметричным фракциям и сравнительно небольшому числу юнитов на экране. Политические махинации неожиданно органично дополняют экономику и сражения.
Dune: Space Wars страдает от некоторых проблем и багов, характерных для раннего доступа, но в остальном это многоуровневая, неплохо сбалансированная RTS, которая и сейчас ощущается практически готовой. Разработчики смогли совместить множество комплексных механик, но при этом не перегрузить игрока важной информацией.
Как считает издание Digitally Downloaded, Dune: Spice Wars отличается от большинства прочих стратегий акцентом на постоянной экспансии. Партии проходят на просторной карте, однако экономика ресурсов вынуждает игроков идти на агрессию и расширять свои территории. В плане геймплейных механик игра ощущается отлично, однако она совсем не передает художественное своеобразие литературного первоисточника. Оригинальное произведение Фрэнка Герберта уделяло много внимания религиозной философии, экологии и гуманизму — Dune: Spice Wars не раскрывает ни одну из этих тем. Местами она пытается, но отсутствие хоть какого-то повествования не позволяет создателям как следует передать ключевые идеи «Дюны».
Dune: Spice Wars хорошо комбинирует элементы RTS и 4Х-стратегии, пускай последним и недостает глубины, но сейчас игру подводит темп геймплея. Если начало партии проходит динамично и заставляет следить за множеством разных нюансов, то примерно к середине игровой процесс заметно теряет напряжение. Сейчас после нескольких побед за все присутствующие в раннем доступе фракции игра быстро вызывает пресыщение. Dune: Spice Wars очевидно сделана с любовью, особенно на фоне многих других проектов по известным лицензиям, но не добивается выдающихся успехов ни в одном начинании.
Dune: Space Wars ощущается как ностальгическое признание в любви книге Фрэнка Герберта. Дефицит ресурсов создает интересный кризисный менеджмент, тогда как 4Х-механики, вроде древа технологий и политики, хорошо ложатся на игровой процесс. Тем не менее, за период раннего доступа авторам не помешало бы проработать обучение базовым основам игрового процесса: иначе в хитросплетении систем и разных условий победы тяжело разобраться. ИИ противников тоже нуждается в помощи. Но в остальном Dune: Space Wars наверняка понравится поклонникам «Дюны» — она уважает первоисточник и предлагает много непростых решений.