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1 минуту назад

Что говорят о Dune: Space Wars — первой за 20 лет игре по мотивам «Дюны»

Мария Иванова

Вчера в ранний доступ Steam вышла Dune: Space Wars от Shiro Games (Northgard) — первая современная видеоигра по вселенной «Дюны». Это гибрид RTS и 4Х-стратегии, где знакомые по книгам Фрэнка Герберта фракции ведут бесконечную борьбу за власть над пустынной планетой Арракис.

Первые обзоры Dune: Space Wars — изучили, что говорят критики
Фото: Shiro GamesShiro Games

От RTS игре достались базовые механики, знакомые любому поклоннику жанра: игрок нанимает и контролирует юниты, строит базы, исследует территории и развивает экономику, отправляя машины-харвестеры на сбор спайса — самого ценного ресурса в галактике. А от 4Х-стратегий Dune: Space Wars взяла более глобальные механики. Например, космический сенат, который меняет правила игры при помощи различных законов, древо технологий или систему шпионажа, позволяющую подстраивать диверсии.

Видео дня
  • Жанр: RTS, 4X-стратегия
  • Разработчик: Shiro Games
  • Издатель: Shiro Games, Funcom
  • Дата выхода: 26 апреля 2022 (заявленный период раннего доступа — 9-12 месяцев)
  • Платформы: ПК (Steam)

IGN

Рецензент IGN отмечает, что на фоне предыдущей игры студии Dune: Spice Wars ощущается как более традиционная стратегия в реальном времени. Механика постепенно растущей квоты спайса не позволяет игроку подолгу засиживаться на одном месте и постоянно создает новые конфликты за источники ресурсов. Боевая система производит приятное впечатление благодаря асимметричным фракциям и сравнительно небольшому числу юнитов на экране. Политические махинации неожиданно органично дополняют экономику и сражения.

Dune: Space Wars страдает от некоторых проблем и багов, характерных для раннего доступа, но в остальном это многоуровневая, неплохо сбалансированная RTS, которая и сейчас ощущается практически готовой. Разработчики смогли совместить множество комплексных механик, но при этом не перегрузить игрока важной информацией.

Digitally Downloaded

Как считает издание Digitally Downloaded, Dune: Spice Wars отличается от большинства прочих стратегий акцентом на постоянной экспансии. Партии проходят на просторной карте, однако экономика ресурсов вынуждает игроков идти на агрессию и расширять свои территории. В плане геймплейных механик игра ощущается отлично, однако она совсем не передает художественное своеобразие литературного первоисточника. Оригинальное произведение Фрэнка Герберта уделяло много внимания религиозной философии, экологии и гуманизму — Dune: Spice Wars не раскрывает ни одну из этих тем. Местами она пытается, но отсутствие хоть какого-то повествования не позволяет создателям как следует передать ключевые идеи «Дюны».

Rock Paper Shotgun

Dune: Spice Wars хорошо комбинирует элементы RTS и 4Х-стратегии, пускай последним и недостает глубины, но сейчас игру подводит темп геймплея. Если начало партии проходит динамично и заставляет следить за множеством разных нюансов, то примерно к середине игровой процесс заметно теряет напряжение. Сейчас после нескольких побед за все присутствующие в раннем доступе фракции игра быстро вызывает пресыщение. Dune: Spice Wars очевидно сделана с любовью, особенно на фоне многих других проектов по известным лицензиям, но не добивается выдающихся успехов ни в одном начинании.

Eurogamer

Dune: Space Wars ощущается как ностальгическое признание в любви книге Фрэнка Герберта. Дефицит ресурсов создает интересный кризисный менеджмент, тогда как 4Х-механики, вроде древа технологий и политики, хорошо ложатся на игровой процесс. Тем не менее, за период раннего доступа авторам не помешало бы проработать обучение базовым основам игрового процесса: иначе в хитросплетении систем и разных условий победы тяжело разобраться. ИИ противников тоже нуждается в помощи. Но в остальном Dune: Space Wars наверняка понравится поклонникам «Дюны» — она уважает первоисточник и предлагает много непростых решений.

Игры,Фрэнк Герберт,
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