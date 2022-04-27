В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
1 час назад

Sony дала задний ход: новые подробности PS Plus

Чемпионат.com

После анонса обновления сервиса PS Plus сообщалось, что подписчики будут получать лишь две игры в месяц, однако информация, похоже, оказалась неполноценной. На днях Sony запустила страницу нового PS Plus с деталями релиза.

Sony дала задний ход: новые подробности PS Plus
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Там компания подтвердила сразу несколько важных деталей, среди них — подписчики и дальше будут получать три бесплатные игры в месяц: две для PS4 и одну для PS5.

Вдобавок Sony рассказала, что текущих подписчиков обоих сервисов (PS Plus и PS Now) автоматически переведут на максимальный тариф с максимальным сроком. Однако России и стран, где так и не запустили PS Now, это не касается. В целом тут система напоминает апгрейд с Xbox Live Gold на Xbox Game Pass Ultimate.

Старт нового PS Plus разбили на четыре этапа: Азия (23 мая), Япония (1 июня), США и Канада (13 июня) и Европа (22 июня). Россия относится к европейскому региону, поэтому у нас запуск также ожидается 22-го числа.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители