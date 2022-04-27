Brawl Stars запретили в России: как обойти блокировку и обновить игру

В начале марта Supercell объявила о планах заблокировать россиянам доступ к Brawl Stars, а сегодня вышел обещанный патч — он официально недоступен в России и Беларуси, из-за чего подключиться к серверам не получится.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Однако вскоре фанаты нашли способы получить патчи — причём на iOS и Android. У смартфонов под управлением ОС Google всё изначально куда проще, ведь можно просто установить последнюю версию популярной игры, тогда как на устройствах Apple ситуация чуть сложнее.

Впрочем, самый простой способ получить патч на обеих ОС — это зайти в список приложений и просто нажать «Обновить». Страницы Brawl Stars в России в App Store и Google Play скрыли, из-за чего при прямом переходе появляется сообщение о недоступности контента в регионе.

На iOS обновление может не появиться, однако при смене региона учётной записи на любую страну, кроме России и Беларуси, всё должно работать.

Как сменить регион: заходим в App Store -> в правом верхнем углу нажимаем на аватарку профиля -> вновь выбираем профиль -> там в меню «Страна или регион» меняем страну.

На Android самый простой способ зайти в «Управление приложениями» и оттуда запустить обновление программы.