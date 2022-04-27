В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
27 минут назад

Игроки недовольны новой фишкой Overwatch 2

Игромания.ру

Популярность и общедоступность шутера Overwatch во многом опиралась на то, что игроки видели свои достижения и успехи, но их не сравнивали с уровнем других. На финальном табло схватки участникам показывали их статистику, включая количество убийств и смертей, но на экране не отображались показатели товарищей по команде и врагов.

Игроки недовольны новой фишкой Overwatch 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Старт бета-тестирования Overwatch 2 показал, что этот аспект разработчики решили кардинально изменить. Новый финальный экран показывает количество убийств, смертей и ассистов, урон и эффективность лечения для всех участников. Но конкретные данные по умениям героев видны только отдельным игрокам.

Участники беты отмечают, что подобная прозрачность может стать проблемой, в особенности для соло-игроков. Промахи отдельных игроков, тем более в случае проигрыша команды, могут повысить напряжённость и повысить токсичность аудитории.

Blizzard отмечает, что новое табло, как и прочие аспекты Overwatch 2, находятся в разработке, и компания готова выслушивать отзывы игроков. Первый этап бета-тестирования PvP продлится до 17 мая, и желающие могут подать заявку на участие.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители