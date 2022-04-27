Игроки недовольны новой фишкой Overwatch 2

Популярность и общедоступность шутера Overwatch во многом опиралась на то, что игроки видели свои достижения и успехи, но их не сравнивали с уровнем других. На финальном табло схватки участникам показывали их статистику, включая количество убийств и смертей, но на экране не отображались показатели товарищей по команде и врагов.

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Старт бета-тестирования Overwatch 2 показал, что этот аспект разработчики решили кардинально изменить. Новый финальный экран показывает количество убийств, смертей и ассистов, урон и эффективность лечения для всех участников. Но конкретные данные по умениям героев видны только отдельным игрокам.

Участники беты отмечают, что подобная прозрачность может стать проблемой, в особенности для соло-игроков. Промахи отдельных игроков, тем более в случае проигрыша команды, могут повысить напряжённость и повысить токсичность аудитории.