В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Sony возрождает классику

Чемпионат.comиещё 6
Первый этап запуска нового PS Plus состоится уже 23 мая, а Sony потихоньку начинает добавлять классические игры в базу PlayStation Store. Внимательные пользователи уже нашли первые три проекта:
  • Tekken 2,
  • Ridge Racers 2,
  • Mr Driller.
Sony возрождает классику
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Людям даже удалось вытянуть идентификационные обозначения игр, а также иконки для домашнего экрана консоли. Так что у нас появился первый подтверждённый список игр каталога классических игр. Всего обещано несколько сотен наименований с PS1, PS2 и PSP.

Доступ к классике получат только подписчики самой дорогой версии PS Plus — Deluxe (или Premier, где запущен облачный сервис PS Now). В России она обойдётся в шесть тысяч рублей за 12 месяцев.

Запуск PS Plus в России ожидается 22 июня. Ожидается, что игры из классического каталога также дадут покупать отдельно от подписки.

Игры,Дороги,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители