Sony возрождает классику

Людям даже удалось вытянуть идентификационные обозначения игр, а также иконки для домашнего экрана консоли. Так что у нас появился первый подтверждённый список игр каталога классических игр. Всего обещано несколько сотен наименований с PS1, PS2 и PSP.
Доступ к классике получат только подписчики самой дорогой версии PS Plus — Deluxe (или Premier, где запущен облачный сервис PS Now). В России она обойдётся в шесть тысяч рублей за 12 месяцев.
Запуск PS Plus в России ожидается 22 июня. Ожидается, что игры из классического каталога также дадут покупать отдельно от подписки.