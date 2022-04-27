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57 минут назад

Что делает Ubisoft: от «Аватара» до мультивселенной Assassin's Creed

Мария Иванова

Французская студия Ubisoft — одна из самых видных компаний в игровой индустрии. Каждый крупный релиз разработчиков неизбежно становится главным предметом обсуждений на месяцы вперед. Расписание на ближайшие год-два так вообще полно интересных вещей: среди них есть как продолжения известных серий Ubisoft, так и совершенно новые проекты. Рассказываем, чего можно ждать от французов в 2022 году.

Что делает Ubisoft: от «Аватара» до мультивселенной Assassin's Creed
Фото: UbisoftUbisoft

Avatar: Frontiers of Pandora

Видео дня

Прежде всего, на этот год запланирован выход Avatar: Frontiers of Pandora — экшена в открытом мире по вселенной фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Разработкой занимается внутренняя студия Massive Entertainment при поддержке Disney и продакшн-компании Кэмерона Lightstorm Entertainment. Руководит проектом креативный директор The Division Магнус Янсен.

Frontiers of Pandora не будет пересказывать события фильма-первоисточника. Вместо этого разработчики собираются рассказать самостоятельную историю, где игроку в роли одного из народа На’ви предстоит сражаться против наемников корпорации RDA. Игра выйдет только на нынешнем поколении консолей и ПК: Ubisoft утверждает, что мощность этих платформ позволит команде реализовать ключевые идеи проекта. В их число входят сражения в воздухе, органичный дизайн локаций и продвинутый искусственный интеллект, благодаря которому NPC смогут «понимать состояние окружающего мира».

Ubisoft

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

В 2020 году Ubisoft анонсировала полноценный ремейк The Sands of Time: великолепного приключенческого экшена, который положил начало современной саге о Принце. Этот проект станет первым ремейком интеллектуальной собственности издателя. Над проектом работает индийский филиал компании; изначально игра должна была выйти в январе прошлого года, однако после череды задержек релиз переехал на 2022-2023 год.

Новая версия The Sands of Time расскажет ту же историю, что была в оригинале: голос главному герою вновь подарит Юрий Ловенталь. В то же время, ремейк переработает ракурсы камеры, полностью переделает некоторые сегменты геймплея и предложит «свежий подход к сражениям, головоломкам и перемотке времени».

Ubisoft

Skull & Bones

После эффектного анонса на Е3 2017 пиратский экшен Skull & Bones, посвященный битвам на парусных кораблях, намертво застрял в производственном аду. Согласно первоначальному плану проект должен был стать мультиплеерным дополнением для Assassin’s Creed IV: Black Flag, но вскоре издатель решил дать ему шанс в качестве самостоятельной игры. Вот только разработка, судя по всему, идет нелегко. Вскоре после Е3 2017 игра фактически пропала из информационного поля, а спустя три года молчания пошли слухи, что проект полностью перезапустили.

Если верить инсайдам, нынешняя итерация Skull & Bones будет работать по модели живых онлайн-сервисов, вроде Fortnite или Apex Legends — одиночный режим предусмотрен, но основной акцент авторы делают на сетевой игре. Сейчас Ubisoft сообщает, что работа над проектом идет полным ходом, хотя каких-то четких подробностей и сроков издатель все равно не оглашает.

Ubisoft

Assassin’s Creed Infinity

Следующая глава Assassin’s Creed обещает стать самой большой в истории франшизы. По сообщениям СМИ, проект под кодовым названием Infinity — это некий аналог Grand Theft Auto Online. Сетевая платформа, объединяющая сразу несколько временных периодов и сеттингов из предыдущих игр серии.

Деталей об Infinity пока что мало: она находится на ранних стадиях разработки. Над созданием игры работают канадские подразделения студии под руководством Марка-Алексиса Коте — креативного директора Assassin’s Creed Syndicate. За творческое направление проекта отвечают авторы Assassin’s Creed Odyssey и Watch Dogs: Legion. Наконец, как утверждает CEO Ubisoft Ив Гиймо, вопреки популярным теориям Infinity не будет free-to-play игрой.

Ubisoft

Beyond Good & Evil 2

Из всех долгостроев студии самым ожидаемым до сих пор остается Beyond Good & Evil 2: сиквел культового приключения 2003 года. Правда, каждая новость о проекте вызывает все больше опасений. По состоянию на 2022 год, спустя четырнадцать лет после анонса и пять лет после первой демонстрации, игра все еще пребывает на стадии предварительного производства. Изначально разработкой сиквела руководил автор оригинала Мишель Ансель, но в 2020 году он покинул студию на фоне обвинений в токсичном поведении. Хотя сама Ubisoft впоследствии заявила, что Ансель уже долгое время не принимал прямого участия в проекте, издатель до сих пор не раскрыл личность нового креативного директора — если он, конечно, вообще есть.

Впрочем, надежда еще есть. На отчетной конференции CFO Ubisoft Фредерик Дюгет подтвердил, что работа спорится, но называть даже приблизительные сроки пока еще рано.

Ubisoft
Игры,Ив Гиймо,Джеймс Кэмерон,Walt Disney,
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