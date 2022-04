Что делает Ubisoft: от «Аватара» до мультивселенной Assassin's Creed

Французская студия Ubisoft — одна из самых видных компаний в игровой индустрии. Каждый крупный релиз разработчиков неизбежно становится главным предметом обсуждений на месяцы вперед. Расписание на ближайшие год-два так вообще полно интересных вещей: среди них есть как продолжения известных серий Ubisoft, так и совершенно новые проекты. Рассказываем, чего можно ждать от французов в 2022 году.

Avatar: Frontiers of Pandora

Прежде всего, на этот год запланирован выход Avatar: Frontiers of Pandora — экшена в открытом мире по вселенной фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Разработкой занимается внутренняя студия Massive Entertainment при поддержке Disney и продакшн-компании Кэмерона Lightstorm Entertainment. Руководит проектом креативный директор The Division Магнус Янсен.

Frontiers of Pandora не будет пересказывать события фильма-первоисточника. Вместо этого разработчики собираются рассказать самостоятельную историю, где игроку в роли одного из народа На’ви предстоит сражаться против наемников корпорации RDA. Игра выйдет только на нынешнем поколении консолей и ПК: Ubisoft утверждает, что мощность этих платформ позволит команде реализовать ключевые идеи проекта. В их число входят сражения в воздухе, органичный дизайн локаций и продвинутый искусственный интеллект, благодаря которому NPC смогут «понимать состояние окружающего мира».

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

В 2020 году Ubisoft анонсировала полноценный ремейк The Sands of Time: великолепного приключенческого экшена, который положил начало современной саге о Принце. Этот проект станет первым ремейком интеллектуальной собственности издателя. Над проектом работает индийский филиал компании; изначально игра должна была выйти в январе прошлого года, однако после череды задержек релиз переехал на 2022-2023 год.

Новая версия The Sands of Time расскажет ту же историю, что была в оригинале: голос главному герою вновь подарит Юрий Ловенталь. В то же время, ремейк переработает ракурсы камеры, полностью переделает некоторые сегменты геймплея и предложит «свежий подход к сражениям, головоломкам и перемотке времени».

Skull & Bones

После эффектного анонса на Е3 2017 пиратский экшен Skull & Bones, посвященный битвам на парусных кораблях, намертво застрял в производственном аду. Согласно первоначальному плану проект должен был стать мультиплеерным дополнением для Assassin’s Creed IV: Black Flag, но вскоре издатель решил дать ему шанс в качестве самостоятельной игры. Вот только разработка, судя по всему, идет нелегко. Вскоре после Е3 2017 игра фактически пропала из информационного поля, а спустя три года молчания пошли слухи, что проект полностью перезапустили.

Если верить инсайдам, нынешняя итерация Skull & Bones будет работать по модели живых онлайн-сервисов, вроде Fortnite или Apex Legends — одиночный режим предусмотрен, но основной акцент авторы делают на сетевой игре. Сейчас Ubisoft сообщает, что работа над проектом идет полным ходом, хотя каких-то четких подробностей и сроков издатель все равно не оглашает.

Assassin’s Creed Infinity

Следующая глава Assassin’s Creed обещает стать самой большой в истории франшизы. По сообщениям СМИ, проект под кодовым названием Infinity — это некий аналог Grand Theft Auto Online. Сетевая платформа, объединяющая сразу несколько временных периодов и сеттингов из предыдущих игр серии.

Деталей об Infinity пока что мало: она находится на ранних стадиях разработки. Над созданием игры работают канадские подразделения студии под руководством Марка-Алексиса Коте — креативного директора Assassin’s Creed Syndicate. За творческое направление проекта отвечают авторы Assassin’s Creed Odyssey и Watch Dogs: Legion. Наконец, как утверждает CEO Ubisoft Ив Гиймо, вопреки популярным теориям Infinity не будет free-to-play игрой.

Beyond Good & Evil 2

Из всех долгостроев студии самым ожидаемым до сих пор остается Beyond Good & Evil 2: сиквел культового приключения 2003 года. Правда, каждая новость о проекте вызывает все больше опасений. По состоянию на 2022 год, спустя четырнадцать лет после анонса и пять лет после первой демонстрации, игра все еще пребывает на стадии предварительного производства. Изначально разработкой сиквела руководил автор оригинала Мишель Ансель, но в 2020 году он покинул студию на фоне обвинений в токсичном поведении. Хотя сама Ubisoft впоследствии заявила, что Ансель уже долгое время не принимал прямого участия в проекте, издатель до сих пор не раскрыл личность нового креативного директора — если он, конечно, вообще есть.

Впрочем, надежда еще есть. На отчетной конференции CFO Ubisoft Фредерик Дюгет подтвердил, что работа спорится, но называть даже приблизительные сроки пока еще рано.