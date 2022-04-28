World of Warcraft скрестят с "Покемонами"

Blizzard готовит две мобильные игры по вселенной Warcraft: одна из них станет аналогом Pokemon Go, а вторая будет напоминать тайтлы из серии Clash (Clash of Clans). Об этом на форуме ResetEra сообщил журналист Джейсон Шрайер.
Журналист отметил, что Blizzard занимается «как минимум двумя» мобильными тайтлами. Помимо этого, Шрайер подчеркнул, что слышал положительные вещи о мобильных проектах компании.
Ранее Activision Blizzard сообщила, что планирует расширить вселенную Warcraft на мобильные платформы до конца 2022 года. Точной даты релиза и подробной информации о будущих тайтлах нет.
Pokemon GO — бесплатная мобильная игра с дополненной реальностью, которая вышла в 2016 году. Пользователь должен искать покемонов и сражаться с ними в реальной жизни.