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1 час назад

World of Warcraft скрестят с "Покемонами"

CyberSport.ruиещё 1

Blizzard готовит две мобильные игры по вселенной Warcraft: одна из них станет аналогом Pokemon Go, а вторая будет напоминать тайтлы из серии Clash (Clash of Clans). Об этом на форуме ResetEra сообщил журналист Джейсон Шрайер.

World of Warcraft скрестят с "Покемонами"
Фото: CyberSportCyberSport

Журналист отметил, что Blizzard занимается «как минимум двумя» мобильными тайтлами. Помимо этого, Шрайер подчеркнул, что слышал положительные вещи о мобильных проектах компании.

Ранее Activision Blizzard сообщила, что планирует расширить вселенную Warcraft на мобильные платформы до конца 2022 года. Точной даты релиза и подробной информации о будущих тайтлах нет.

Pokemon GO — бесплатная мобильная игра с дополненной реальностью, которая вышла в 2016 году. Пользователь должен искать покемонов и сражаться с ними в реальной жизни.

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