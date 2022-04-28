World of Warcraft скрестят с "Покемонами"

Blizzard готовит две мобильные игры по вселенной Warcraft: одна из них станет аналогом Pokemon Go, а вторая будет напоминать тайтлы из серии Clash (Clash of Clans). Об этом на форуме ResetEra сообщил журналист Джейсон Шрайер.

Фото: CyberSport CyberSport

Журналист отметил, что Blizzard занимается «как минимум двумя» мобильными тайтлами. Помимо этого, Шрайер подчеркнул, что слышал положительные вещи о мобильных проектах компании.

Ранее Activision Blizzard сообщила, что планирует расширить вселенную Warcraft на мобильные платформы до конца 2022 года. Точной даты релиза и подробной информации о будущих тайтлах нет.