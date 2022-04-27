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1 час назад

Космическая стратегия Galactic Civilizations IV вышла в Epic Games Store

Игромания.руиещё 2

Stardock Entertainment опубликовала релизный трейлер космической стратегии Galactic Civilizations IV, которая пока что доступна лишь в Epic Games Store.

Выход Galactic Civilizations IV привел к скандалу
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Эксклюзивность вызвала немало возмущений — пользователи в комментариях порадовались увиденным, но вместе многие из них заявили, что принципиально не будут покупать игры и подождут релиза в Steam и GOG.

События Galactic Civilizations IV разворачиваются в XXIV веке, где человечество ведёт борьбу с инопланетянами за господство в галактике. Игроку, начавшему приключение всего с одной планетой, предстоит осваивать новые территории и забодиться о благополучии колонистов, одновременно занимаясь торговлей и дипломатией.

В основе Galactic Civilizations IV лежат ключевые элементы предшественниц, но вместе с тем четвёртая часть добавляет и массу новых, включая сильно модифицированную боёвку и систему вторжения.

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