Выход Galactic Civilizations IV привел к скандалу

Stardock Entertainment опубликовала релизный трейлер космической стратегии Galactic Civilizations IV, которая пока что доступна лишь в Epic Games Store.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Эксклюзивность вызвала немало возмущений — пользователи в комментариях порадовались увиденным, но вместе многие из них заявили, что принципиально не будут покупать игры и подождут релиза в Steam и GOG.

События Galactic Civilizations IV разворачиваются в XXIV веке, где человечество ведёт борьбу с инопланетянами за господство в галактике. Игроку, начавшему приключение всего с одной планетой, предстоит осваивать новые территории и забодиться о благополучии колонистов, одновременно занимаясь торговлей и дипломатией.