Выход Galactic Civilizations IV привел к скандалу

Stardock Entertainment опубликовала релизный трейлер космической стратегии Galactic Civilizations IV, которая пока что доступна лишь в Epic Games Store.
Эксклюзивность вызвала немало возмущений — пользователи в комментариях порадовались увиденным, но вместе многие из них заявили, что принципиально не будут покупать игры и подождут релиза в Steam и GOG.
События Galactic Civilizations IV разворачиваются в XXIV веке, где человечество ведёт борьбу с инопланетянами за господство в галактике. Игроку, начавшему приключение всего с одной планетой, предстоит осваивать новые территории и забодиться о благополучии колонистов, одновременно занимаясь торговлей и дипломатией.
В основе Galactic Civilizations IV лежат ключевые элементы предшественниц, но вместе с тем четвёртая часть добавляет и массу новых, включая сильно модифицированную боёвку и систему вторжения.