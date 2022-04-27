Новые слухи про GTA 6

Twitter-аккаунт NEWSLEAKSGTAS со ссылкой на разработчика из Rockstar Games поделился большим количеством новых сведений о GTA 6. Инсайдеры назвали даты анонса и выхода игры, а также подробности геймплея грядущего проекта.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Разработчик GTA 6 раскрыл новые детали игра будет масштабнее чем GTA 5

Сообщается, что игра была практически готова, а в 2020 году ее разработку перезапустили. Эта информация совпадает с ранее появлявшимися слухами. Согласно NEWSLEAKSGTAS, сеттингом все-таки будет Вайс-Сити, а игра станет самым масштабным проектом Rockstar. Одиночная кампания GTA 6 будет состоять из глав на манер Red Dead Redemption 2.

Кроме того, персонаж сможет стать полицейским, пилотом и киллером, вступать в банды, покупать особняки и мобильные телефоны. Обещаются и важные решения, которые повлияют на историю.