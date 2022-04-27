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50 минут назад

Стало известно, кто уже может поиграть в Overwatch 2

CyberSport.ru

Студия Activision Blizzard начала закрытое тестирование второй части тактического онлайн-шутера Overwatch. Информация об этом появилась на официальном сайте игры.

Стало известно, кто уже может поиграть в Overwatch 2
Фото: CyberSportCyberSport

Для участия в закрытом тестировании, которое продлится до 17 мая, необходимо иметь аккаунт с купленной первой частью шутера. Записаться можно на официальном сайте Overwatch — выбор игроков будет зависеть от региона, характеристик ПК (тестирование проходит только на ПК) и времени регистрации учетной записи.

Blizzard представила Overwatch 2 на BlizzCon 2019. Позже компания несколько раз откладывала релиз игры. По словам продюсера Overwatch 2 Трейси Кеннеди, разработку шутера на несколько месяцев замедлили поручения главы компании СЕО Activision Blizzard Бобби Котика.

Игры,Бобби Котик,
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