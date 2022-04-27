Стало известно, кто уже может поиграть в Overwatch 2

Студия Activision Blizzard начала закрытое тестирование второй части тактического онлайн-шутера Overwatch. Информация об этом появилась на официальном сайте игры.

Для участия в закрытом тестировании, которое продлится до 17 мая, необходимо иметь аккаунт с купленной первой частью шутера. Записаться можно на официальном сайте Overwatch — выбор игроков будет зависеть от региона, характеристик ПК (тестирование проходит только на ПК) и времени регистрации учетной записи.