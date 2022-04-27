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20 минут назад

Devil May Cry 5 перешла важный рубеж

Игромания.ру

Capcom объявила, что общие продажи Devil May Cry 5 по всему миру (как в рознице, так и в цифре) теперь превышают 5 миллионов копий. И компания очень благодарит игроков за их поддержку.

Devil May Cry 5 перешла важный рубеж
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, игра об охотниках на демонов вышла чуть более трёх лет назад, в марте 2019 года, на PS4, Xbox One и PC, и уже к концу августа того же года тираж экшена превышал 2,5 млн копий.

К началу 2020-го он увеличился ещё на миллион, а в ноябре того же года состоялся релиз Devil May Cry 5 Special Edition для Xbox Series и PS5, где к Данте, Неро и Ви в качестве играбельного персонажа добавили Вергилия.

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