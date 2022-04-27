Devil May Cry 5 перешла важный рубеж

Capcom объявила, что общие продажи Devil May Cry 5 по всему миру (как в рознице, так и в цифре) теперь превышают 5 миллионов копий. И компания очень благодарит игроков за их поддержку.

Напомним, игра об охотниках на демонов вышла чуть более трёх лет назад, в марте 2019 года, на PS4, Xbox One и PC, и уже к концу августа того же года тираж экшена превышал 2,5 млн копий.