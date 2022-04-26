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17 часов назад

RPG-стратегия King Arthur: Knight's Tale покинула ранний доступ

MMO13

После нескольких переносов RPG с элементами стратегии King Arthur: Knight's Tale добралась до официального релиза. Игра находилась в стадии раннего доступа в течение полугода, но теперь игроки могут оценить полную версию. Приобрести ее на ПК можно в сервисе Steam, а версия для консолей должна появиться позже.

RPG-стратегия King Arthur: Knight's Tale покинула ранний доступ
Фото: MMO13MMO13

Релизная версия King Arthur: Knight's Tale включает в себя следующее:

Полная кампания с 4 сюжетными актамиБолее тридцати играбельных героев пяти различных классовБолее пятидесяти уникальных миссийСемь различных вражеских фракций с более чем пятьюдесятью типами враговПолностью улучшаемый КамелотПолная таблица морали с четырьмя вариантами и уникальными наградамиВысокоуровневый контент, разблокируемый после завершения сюжетаДостижения SteamПоддерживаемые языки: английский, немецкий, французский, испанский, португальский, китайский, польский, русский и венгерский.

Сюжет одиночной кампании King Arthur: Knight's Tale основан на классическом мифе о короле Артуре. Игрокам предстоит взять на себя роль сэра Мордреда, бывшего соперника короля Артура, исследовать Авалон и собирать собственных рыцарей Круглого стола. Также присутствует PvP-режим, где сражения проходят в формате «1 на 1» с отрядами из четырех персонажей с заранее предустановленными характеристиками.

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