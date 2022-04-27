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21 минуту назад

В первой осаде Lineage W участвовало 80 000 игроков

MMO13

Совсем недавно в мультиплатформенной MMORPG Lineage W стартовала первая битва в режиме «Осада» и она сразу стала рекордной по количеству игроков. «Осада» — это основной контент в играх Lineage, где несколько кланов сражаются за господство.

В осаде приняли участие 80 000 человек
Фото: MMO13MMO13

Более 80 000 человек (в среднем по миру около 4 000) сражались друг против друга в замке Кент, что составляет 7% от 1,2 млн ежедневных пользователей Lineage W. Данный показатель также является самым большим за все время существования франшизы Lineage.

Из других интересных цифр: всего за 50 минут осады произошло 41,07 миллиона PvP-битв (игрок против игрока) и расходы адены на внутриигровые товары составили свыше 56 миллиардов, что тоже можно назвать рекордом.

Lineage W — это MMORPG от компании NCSOFT, представленная в августе 2021 года на специальной конференции. Проект выполнен во вселенной Lineage, а сюжет разворачивается спустя 150 лет от событий оригинала в мире Адена. Напомним, игра до сих пор недоступна по всему миру и вышла только в ограниченном числе стран. Полноценный релиз в новых регионах, в том числе Европе и США, состоится в этом году.

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