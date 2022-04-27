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20 минут назад

В Call of Duty: Vanguard добавили обновлённую версию античита Ricochet

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Call of Duty: Vanguard наконец получила kernel-драйвер мощного античита Ricochet во всём мире. Это значит, что в шутере теперь используется новейшая версия программы со всеми обновлениями, внесёнными после её запуска в Warzone в декабре прошлого года.

Разработчики Call of Duty: Vanguard рассказали о новом способе борьбы с читерами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработчики также рассказали о мерах, которые они предпринимают против читеров. Нечестных игроков не только банят, но и портят им игровой процесс. Например, лишают их персонажей зрения и слуха, чтобы им было максимально некомфортно играть. А читеров, которые попали в рейтинговую таблицу лидеров, моментально оттуда удаляют.

Авторы Ricochet заверили, что продолжают ежедневную борьбу с читерами. Только за последний месяц своё наказание получили 54 тыс. игроков. Разработчики просят геймеров чаще жаловаться на читеров, чтобы блокировать их в максимальное короткие сроки.

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