Разработчики Call of Duty: Vanguard рассказали о новом способе борьбы с читерами

Call of Duty: Vanguard наконец получила kernel-драйвер мощного античита Ricochet во всём мире. Это значит, что в шутере теперь используется новейшая версия программы со всеми обновлениями, внесёнными после её запуска в Warzone в декабре прошлого года.

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Разработчики также рассказали о мерах, которые они предпринимают против читеров. Нечестных игроков не только банят, но и портят им игровой процесс. Например, лишают их персонажей зрения и слуха, чтобы им было максимально некомфортно играть. А читеров, которые попали в рейтинговую таблицу лидеров, моментально оттуда удаляют.