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1 час назад

Разработчик оригинальной Final Fantasy в шоке от фигурки за 880 тысяч рублей

Cq.ru

25 апреля Square Enix анонсировала фигурку героини Final Fantasy VI Терры Бранфорд. А уже 26 апреля создатель оригинальной игры Хиронобу Сакагути раскритиковал студию за то, что модель девушки продается за слишком большие деньги — около 880 тысяч рублей.

Разработчик Final Fantasy в шоке от фигурки за 880 тысяч рублей
Фото: YouTubeYouTube

Square Enix, с вами все хорошо? Ваша фигурка стоит дороже, чем диорамы, которые мы выпускали. - Хиронобу Сакагути

Представители Square Enix не ответили на критику разработчика, однако геймеры его полностью поддержали. Они считают, что покупатели переплачивают только за эксклюзивность. Ведь каждая фигурка Терры Бранфорд будет пронумерована, и ее выпустят в количестве 600 штук.

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