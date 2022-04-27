Бесплатно: в Steam раздают легендарные игры Bethesda

В Steam проходит раздача сразу трех игр от Bethesda. Две из них являются играми серии The Elder Scrolls и представляют собой классические RPG, а одна — это шутер серии Wolfenstein.
В акции участвуют игры The Elder Scrolls: Arena (страница в Steam), The Elder Scolls 2: Daggerfall (страница в Steam) и Wolfenstein: Enemy Territory (страница в Steam). Все три игры доступны абсолютно бесплатно, причем добавить их в свою библиотеку могут, в том числе, и пользователи из России.
Игры серии The Elder Scrolls Arena и Daggerfall вышли в 2004 и 1996 годах и получили весьма высокие оценки на момент выхода. Wolfenstein: Enemy Territory вышла в 2003 году и на текущий момент не имеет поддержки русского языка. Но вполне возможно, что энтузиасты выпустят в ближайшее время русификатор для игры.