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53 минуты назад

Получите бесплатно сразу три игры от Bethesda в Steam

Droidnewsиещё 2

В Steam проходит раздача сразу трех игр от Bethesda. Две из них являются играми серии The Elder Scrolls и представляют собой классические RPG, а одна — это шутер серии Wolfenstein.

Бесплатно: в Steam раздают легендарные игры Bethesda
Фото: DroidnewsDroidnews

В акции участвуют игры The Elder Scrolls: Arena (страница в Steam), The Elder Scolls 2: Daggerfall (страница в Steam) и Wolfenstein: Enemy Territory (страница в Steam). Все три игры доступны абсолютно бесплатно, причем добавить их в свою библиотеку могут, в том числе, и пользователи из России.

Игры серии The Elder Scrolls Arena и Daggerfall вышли в 2004 и 1996 годах и получили весьма высокие оценки на момент выхода. Wolfenstein: Enemy Territory вышла в 2003 году и на текущий момент не имеет поддержки русского языка. Но вполне возможно, что энтузиасты выпустят в ближайшее время русификатор для игры.

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