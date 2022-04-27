Бесплатно: в Steam раздают легендарные игры Bethesda

В Steam проходит раздача сразу трех игр от Bethesda. Две из них являются играми серии The Elder Scrolls и представляют собой классические RPG, а одна — это шутер серии Wolfenstein.

Фото: Droidnews Droidnews

В акции участвуют игры The Elder Scrolls: Arena (страница в Steam), The Elder Scolls 2: Daggerfall (страница в Steam) и Wolfenstein: Enemy Territory (страница в Steam). Все три игры доступны абсолютно бесплатно, причем добавить их в свою библиотеку могут, в том числе, и пользователи из России.