В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
47 минут назад

Классические игры про Соника снимут с продаж к релизу Sonic Origins

Чемпионат.comиещё 1

Компания SEGA сообщила в пресс-релизе, что удалит классические игры по «Сонику» из цифровых магазинов перед выходом сборника Sonic Origins.

Sega убирает из продажи свои лучшие игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

У фанатов синего ежа будет шанс купить классические версии Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles и Sonic CD до 20 мая. После этого они пропадут с магазинов на ПК и консолях.

В классические версии Sonic the Hedgehog 1 и 2 всё ещё можно будет сыграть через серию портов Sega Ages для Nintendo Switch. Вторая часть также входит в расширенную подписку Nintendo Switch Online с проектами с Sega Genesis.

Игры про Соника войдут в сборник Sonic Origins в двух вариантах: классическом и юбилейном. Первый позволит играть в них в оригинальном виде, второй — в высоком разрешении и с бесконечным количеством жизней.

Sonic Origins выйдет 23 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Ранее авторов сборника раскритиковали из-за продажи DLC с музыкой и защиты Denuvo.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители