В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
16 часов назад

Инсайдер рассказал первые подробности о The Elder Scrolls 6 — они расстроят фанатов

Cq.ru

Глава Bethesda Тодд Говард заверял фанатов, что разработка долгожданной The Elder Scrolls 6 начнется сразу после релиза Starfield. Однако, по информации инсайдера Skullzi TV, она уже идет. К тому же он знает и первые подробности. Что известно о The Elder Scrolls 6: Разработка началась, но она на раннем этапе; Игра выйдет до конца 2026 года; Основные действия пройдут в Хаммерфелле; В игре не будет ни одного живого дракона; В прохождении будет играть роль механика политики, браков, фракций и измен. Из всей информации любителей серии The Elder Scrolls расстроил один факт — они остались недовольны отсутствием драконов. Ведь после Skyrim фанаты ожидали больше интерактива с огнедышащими крылатыми существами. \Источник фото: in.pinterest.com Вдобавок Skullzi TV рассказал, что Bethesda готовит ремастеры классических игр Fallout и The Elder Scrolls. Но их отдали на аутсорс студии InXile, которая ранее занималась Wasteland 2 и Wasteland 3. Заглавное фото: goodfon.com

Инсайдер рассказал первые подробности о The Elder Scrolls 6 — они расстроят фанатов
Фото: Cq.ruCq.ru
Игры,Тодд Говард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители