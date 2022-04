Инсайдер рассказал первые подробности о The Elder Scrolls 6 — они расстроят фанатов

Глава Bethesda Тодд Говард заверял фанатов, что разработка долгожданной The Elder Scrolls 6 начнется сразу после релиза Starfield. Однако, по информации инсайдера Skullzi TV, она уже идет. К тому же он знает и первые подробности. Что известно о The Elder Scrolls 6: Разработка началась, но она на раннем этапе; Игра выйдет до конца 2026 года; Основные действия пройдут в Хаммерфелле; В игре не будет ни одного живого дракона; В прохождении будет играть роль механика политики, браков, фракций и измен. Из всей информации любителей серии The Elder Scrolls расстроил один факт — они остались недовольны отсутствием драконов. Ведь после Skyrim фанаты ожидали больше интерактива с огнедышащими крылатыми существами. \Источник фото: in.pinterest.com Вдобавок Skullzi TV рассказал, что Bethesda готовит ремастеры классических игр Fallout и The Elder Scrolls. Но их отдали на аутсорс студии InXile, которая ранее занималась Wasteland 2 и Wasteland 3. Заглавное фото: goodfon.com