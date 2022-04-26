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46 минут назад

СМИ: Sony требует от авторов игр создавать демо-версии для нового PS Plus

Игромания.ру

По данным СМИ, Sony PlayStation теперь требует от разработчиков создавать ограниченные по времени демо-версии проектов для новой версии PS Plus. Это касается игр, ценник которых равен или превышает 34 доллара — создатели должны будут представлять ограниченные по времени «демки» для премиальной версии подписки PS Plus.

СМИ: Sony требует от авторов игр создавать демо-версии для нового PS Plus
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Продолжительность демо якобы должна составлять не менее двух часов, а выпустить их в надо в течение трёх месяцев после релиза игры. Кроме того, они должны не менее 12 месяцев находиться в каталоге сервиса. Требование не распространяется на более дешёвые игры и проекты для PSVR. А ещё Sony поддерживает инициативу по релизу специально созданных демо-версий вместо ограниченных по времени.

Новая версия PS Plus должна появиться в Европе 22 июня, стоимость подписки PlayStation Plus Premium с демо-версиями обойдётся местным желающим по 17 евро в месяц.

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