СМИ: Sony требует от авторов игр создавать демо-версии для нового PS Plus

По данным СМИ, Sony PlayStation теперь требует от разработчиков создавать ограниченные по времени демо-версии проектов для новой версии PS Plus. Это касается игр, ценник которых равен или превышает 34 доллара — создатели должны будут представлять ограниченные по времени «демки» для премиальной версии подписки PS Plus.

Продолжительность демо якобы должна составлять не менее двух часов, а выпустить их в надо в течение трёх месяцев после релиза игры. Кроме того, они должны не менее 12 месяцев находиться в каталоге сервиса. Требование не распространяется на более дешёвые игры и проекты для PSVR. А ещё Sony поддерживает инициативу по релизу специально созданных демо-версий вместо ограниченных по времени.