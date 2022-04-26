Появились новые подробности Starfield

Создатели космической RPG Starfield из Bethesda представили третью часть дневников разработчиков, где рассказали о музыке проекта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В диалоге приняли участие композитор Инон Зур и директор по аудио-направлению Марк Ламперт. По словам авторов, музыка очень плотно связана с историей — и обычно работа на дней начинается уже на стадии создания концепт-артов.

Ламперт вспомнил, как занимался The Elder Scrolls IV: Oblivion и Fallout 3, отметив, что главная музыкальная тема всегда очень важна, поскольку она задаёт тон всему проекту. А после её создания остальная работа в музыкальном направлении обычно становится проще.

В Starfield музыка связана с темой цикличности в путешествии, когда игрок изучает какие-то земли, но затем возвращается «домой» изменённым, выполнив ту или иную миссию. Кроме того, отдельные элементы оркестра символизируют разные вещи — к примеру, частицы космоса.

Музыка выступает компаньоном, при этом у неё есть возможность изменить настроение игрока, направив его в сторону новых исследований. И подобные ситуации часто происходят в случайном порядке, хотя изначально могут показаться пользователям заскриптованными.