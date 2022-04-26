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1 час назад

Японцы запустят продажу мерча из «Призрака Цусимы» на одноимённом острове из игры

Чемпионат.comиещё 1

Издание VGC обратило внимание, что на острове Цусима начнут продавать товары по игре «Призрак Цусимы». Продукцию можно будет найти в туристическом центре острова.

Японцы запустят продажу мерча из «Призрака Цусимы» на одноимённом острове из игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

С 29 апреля в продажу поступят футболки, толстовки, носки, кружки и многое другое. На продукции будут логотипы из игры. Таким образом планируют создать интерес и к «Призраку Цусимы», и к настоящему острову Цусима.

Мы надеемся, что постоянная экспозиция коллекции послужит мостом между игрой и туризмом Цусимы. Надеемся, что посетители острова заинтересуются игрой, а игроки захотят посетить Цусиму.

Также продажа товара по проекту должна вызвать новый поток туристов, который сильно сократился из-за наступившей пандемии COVID-19.

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