Японцы запустят продажу мерча из «Призрака Цусимы» на одноимённом острове из игры

Издание VGC обратило внимание, что на острове Цусима начнут продавать товары по игре «Призрак Цусимы». Продукцию можно будет найти в туристическом центре острова.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

С 29 апреля в продажу поступят футболки, толстовки, носки, кружки и многое другое. На продукции будут логотипы из игры. Таким образом планируют создать интерес и к «Призраку Цусимы», и к настоящему острову Цусима.

Мы надеемся, что постоянная экспозиция коллекции послужит мостом между игрой и туризмом Цусимы. Надеемся, что посетители острова заинтересуются игрой, а игроки захотят посетить Цусиму.