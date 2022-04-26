В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
19 минут назад

Российский рынок мобильных игр сократился на 84%

Игромания.ру

Журналисты App2Top.ru провели исследование рынка мобильных игр в России и выяснили, что его объём с конца февраля сократился на 84%. Материалом для изучения стала статистика AppMagic.

Российский рынок мобильных игр сократился на 84%
Фото: ИгроманияИгромания

Так, с февраля по март выручка от продаж игр в Google Play упала на 64%, а в App Store снизилась до 41%. В апреле продажи игр в Google Play перестали приносить деньги, а App Store потерял от игровой выручки ещё 30%.

Согласно исследованию App2Top.ru, после введения запретов для российских игроков на установку ряда игр, их обновление и внутренние покупки объём рынка мобильных игр просел с 87 млн долларов до 14 млн долларов в месяц.

В целом отечественный рынок мобильных программ упал на 79%: если в феврале было зафиксировано 146 млн долларов выручки, то в апреле уже всего 30 млн долларов.

Ранее о падении выручки в первом квартале заявила компания Activision Blizzard. Так, выручка за первый квартал 2022 года составила 1,77 млрд долларов, что заметно ниже показателя прошлого года — 2,28 млрд долларов.

Игры,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители