Российский рынок мобильных игр сократился на 84%

Журналисты App2Top.ru провели исследование рынка мобильных игр в России и выяснили, что его объём с конца февраля сократился на 84%. Материалом для изучения стала статистика AppMagic.

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Так, с февраля по март выручка от продаж игр в Google Play упала на 64%, а в App Store снизилась до 41%. В апреле продажи игр в Google Play перестали приносить деньги, а App Store потерял от игровой выручки ещё 30%.

Согласно исследованию App2Top.ru, после введения запретов для российских игроков на установку ряда игр, их обновление и внутренние покупки объём рынка мобильных игр просел с 87 млн долларов до 14 млн долларов в месяц.

В целом отечественный рынок мобильных программ упал на 79%: если в феврале было зафиксировано 146 млн долларов выручки, то в апреле уже всего 30 млн долларов.