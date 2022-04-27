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1 час назад

Для Elden Ring вышел патч, исправляющий обидные баги

Чемпионат.comиещё 2

FromSoftware выпустила хотфикс для Elden Ring версии 1.04.1 на ПК и консолях. В первую очередь он направлен на исправление багов, которые были обнаружены после прошлого крупного обновления.

Для Elden Ring вышел патч, исправляющий обидные баги
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработчики исправили лазурную скрытую слезу — в некоторых ситуациях её эффект длился меньше, чем задумано. Авторы поправили баг с Маленией в мультиплеере: в схватке с несколькими игроками она некорректно восстанавливала здоровье от ударов мечом.

Изменения коснулись и других боссов: в некоторых случаях они могли непреднамеренно умереть. Авторы добрались и до Зверя Элдена, который иногда вставал как вкопанный во время битвы с игроком, делая из себя лёгкую мишень.

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