Для Elden Ring вышел патч, исправляющий обидные баги

FromSoftware выпустила хотфикс для Elden Ring версии 1.04.1 на ПК и консолях. В первую очередь он направлен на исправление багов, которые были обнаружены после прошлого крупного обновления.

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Разработчики исправили лазурную скрытую слезу — в некоторых ситуациях её эффект длился меньше, чем задумано. Авторы поправили баг с Маленией в мультиплеере: в схватке с несколькими игроками она некорректно восстанавливала здоровье от ударов мечом.