У владельцев NFT-обезьян украли токены на 3 млн долларов

Хакеры взломали аккаунт Yuga Labs в одной из социальных сетей и от лица компании разместили ссылку, ведущую на фишинговый сайт. В сообщении говорилось о том, что владельцы коллекции Bored Ape Yacht Club смогут поучаствовать в дропе NFT.

Фото: Игромания Игромания

Поскольку сайт был как две капли воды похож на настоящий, доверчивые пользователи принялись вводить персональные данные, а следом — один за другим лишились криптовалюты.

В общей сложности злоумышленники украли 134 NFT на сумму около 3 млн долларов, большая часть которых была оперативно переведена на другие кошельки. В Yuga Labs не представляют, как хакерам удалось обойти систему двухфакторной аутентификации.