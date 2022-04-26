Ubisoft без предупреждения отключила сервера во многих своих играх

Ubisoft совершенно неожиданно закрыла доступ к мультиплееру и другим сетевым возможностям во многих играх. Это значит, что теперь пользователи не смогут поиграть в многопользовательский и кооперативный режимы во множестве проектов компании.

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Ситуация затронет и некоторый разблокируемый контент вроде специального снаряжения и эксклюзивного для той или иной платформы вооружения. Также недоступными станут и различные таблицы лидеров.