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22 минуты назад

Ubisoft без предупреждения отключила сервера во многих своих играх

Чемпионат.com

Ubisoft совершенно неожиданно закрыла доступ к мультиплееру и другим сетевым возможностям во многих играх. Это значит, что теперь пользователи не смогут поиграть в многопользовательский и кооперативный режимы во множестве проектов компании.

Ubisoft без предупреждения отключила сервера во многих своих играх
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ситуация затронет и некоторый разблокируемый контент вроде специального снаряжения и эксклюзивного для той или иной платформы вооружения. Также недоступными станут и различные таблицы лидеров.

В список попали, например, Assassin's Creed 2, Brotherhood и Revelations, Call of Juarez 3: The Cartel, Driver: San Francisco, первые две части Far Cry, вся Splinter Cell и дилогия Rainbow Six Vegas. Узнать, отключили ли сетевые службы в вашей любимой игре, можно на специальной странице.

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