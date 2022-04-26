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1 час назад

Sony создала команду для сохранения старых игр

Чемпионат.com

Sony сформировала команду для «сохранения старых игр». Об этом рассказал Гаррет Фредли, который теперь работает в ней в качестве старшего инженера по строительству.

Sony создала команду для сохранения старых игр
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Публично Sony не объявляла ни о какой команде, однако куда интереснее, чем она займётся. В ближайшее время запустится новый PS Plus, куда попадут игры с PS1, PS2 и PSP, однако активно ходят слухи про потенциальный запуск эмулятора PS3 на PS5 — подобное прогнозируют на начало следующего года.

Потенциально подобная команда может заниматься оптимизацией старых игр под эмулятор. Подобным занималась Microsoft во времена Xbox One, когда на консоли появился эмулятор Xbox 360 и Xbox. Команда не только оптимизировала игры, но и улучшала их — где-то увеличивалось разрешение, а где-то и производительность. Такое бы сильно помогло играм с PS3.

Игры,Microsoft,
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