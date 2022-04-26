Тестер случайно раскрыл подробности о The Last of Us

Naughty Dog не торопится анонсировать ремейк The Last of Us, хотя при таком количестве слухов сомневаться в его существовании уже не приходится.
Новый намёк на проект нашли в резюме Кори Хонга, работавшего тестером по контракту. Среди проектов упоминаются два неанонсированных: некий ремейк и что-то мультиплеерное.
Ранее в этом месяце инсайдер Oops Leaks сообщил о том, что под личиной второго скрывается мультиплеерная игра по The Last of Us, которая напоминает смесь Escape from Tarkov и The Division.
Что же до ремейка — по словам Тома Хендерсона, проект выпустят во второй половины 2022 года. Также Naughty Dog якобы работает над «режиссёрской версией» The Last of Us Part II. По слухам, ремейк The Last of Us начала разрабатывать Visual Arts Service Group, однако впоследствии (а точнее — сразу после завершения работ над второй частью) проект возглавила Naughty Dog.