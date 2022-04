Тестер случайно раскрыл подробности о The Last of Us

Naughty Dog не торопится анонсировать ремейк The Last of Us, хотя при таком количестве слухов сомневаться в его существовании уже не приходится.

Фото: Игромания Игромания

Новый намёк на проект нашли в резюме Кори Хонга, работавшего тестером по контракту. Среди проектов упоминаются два неанонсированных: некий ремейк и что-то мультиплеерное.

Ранее в этом месяце инсайдер Oops Leaks сообщил о том, что под личиной второго скрывается мультиплеерная игра по The Last of Us, которая напоминает смесь Escape from Tarkov и The Division.