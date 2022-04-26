Пять самых популярных стримеров, забаненных на Twitch

В последнее время стриминговая платформа Twitch начала относиться к своим звездам гораздо строже. Пользовательское соглашение сайта ввело новые правила и ограничения, что неизбежно привело к череде банов, выданных самым заметным лицам Twitch. Особенно в прошлом году, когда главными трендами сайта стали трансляции из джакузи, азартные игры и просмотр роликов, защищенных копирайтом. В подборке «Рамблер» — пять самых громких инфлюенсеров, получивших баны на Twitch.

Фото: Reuters Reuters

xQc (10,5 млн подписчиков)

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xQc — один из крупнейших стримеров на платформе. В прошлом году бывший про-игрок в Overwatch получил бан за трансляцию контента, защищенного авторским правом: он решил посмотреть Олимпиаду в Токио вместе со зрителями, но запись мероприятия принадлежала телевизионному каналу. Официально бан был связан с нарушением DMCA (закона об авторском праве в цифровую эпоху).

YouTube

HasanAbi (2 млн подписчиков)

Один из немногих политических комментаторов на Twitch Хасан «HasanAbi» и два других пользователя получили баны за оскорбление на расовой почве. Два модератора Хасана, использовавших сомнительное выражение в чате, получили перманентный бан; стример попытался защитить их и отправился туда же, но всего на неделю.

YouTube

JustAMinx (2 млн подписчиков)

Ребекка «JustAMinx» отхватила бан сравнительно недавно, в феврале этого года. Причиной наказания стал тот же проступок, что и в случае Хасана — оскорбительное выражение на расовой почве. Позднее она опубликовала на своем YouTube-канале видео, где объяснила ситуацию со своей точки зрения: Ребекка якобы попыталась цинично пошутить. Хотя стримерша раскаялась в содеянном, администрация Twitch все равно выдала ей недельный бан.

YouTube

Ibai (10 млн подписчиков)

Ибай Льянос — популярнейший испанский стример, бывший профессиональный аналитик и комментатор League of Legends. Многие за пределами Испании знают его благодаря трансляциям, на которые он приглашал известных футболистов, включая Лионеля Месси, Серхио Агуэро и Андреса Иньесту. За всю свою карьеру Ибай заработал три бана: в 2022 году он получил три дня, а в 2021 — один за случайную демонстрацию наготы.

YouTube

Pokimane (9 млн подписчиков)

Само собой, Иман «Pokimane» тоже не раз попадала под банхаммер администрации Twitch. Ее последний бан грянул в начале 2022 года, когда многие стримеры платформы нелегально транслировали сериалы и ТВ-шоу, защищенные авторским правом. Pokimane попыталась запрыгнуть на этот тренд и показывала десяткам тысяч зрителей мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге». DMCA-страйк не заставил себя долго ждать — канал был отключен от эфира на двое суток. Впрочем, стримерша вернулась на сайт как ни в чем не бывало, только чтобы вскоре вновь найти проблемы на свою голову.