Моргенштерн завёл канал на Twitch и получил «галочку»

Российский рэпер Алишер Моргенштерн зарегистрировал канал на Twitch. Платформа освободила занятый другим пользователем никнейм артиста и выдала ему знак подтверждения — «галочку».

Фото: ТАСС ТАСС

Рэпер Моргенштерн заявил о планах начать стримить на Twitch в начале 2022 года. 16 февраля выяснилось, что неизвестный пользователь занял его никнейм, зарегистрировав канал MORGENSHTERN. Тогда музыкант заявил, что в таком случае отказывается от идеи проведения трансляций на этой платформе.

2 апреля Моргенштерн вернулся к изначальным планам и записал обращение к администрации платформы Twitch. Рэпер попросил освободить официально зарегистрированный товарный знак, который, помимо прочего, является его настоящей фамилией, зафиксированной в паспорте.

Официально Twitch не ответила на запрос, однако 23 апреля на платформе появился канал Morgenshternsuka с «галочкой», которую выдает только администрация. Еще через сутки он был переименован в MORGENSHTERN.