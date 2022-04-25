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27 минут назад

Моргенштерн завёл канал на Twitch и получил «галочку»

CyberSport.ru

Российский рэпер Алишер Моргенштерн зарегистрировал канал на Twitch. Платформа освободила занятый другим пользователем никнейм артиста и выдала ему знак подтверждения — «галочку».

Моргенштерн завёл канал на Twitch и получил «галочку»
Фото: ТАССТАСС

Рэпер Моргенштерн заявил о планах начать стримить на Twitch в начале 2022 года. 16 февраля выяснилось, что неизвестный пользователь занял его никнейм, зарегистрировав канал MORGENSHTERN. Тогда музыкант заявил, что в таком случае отказывается от идеи проведения трансляций на этой платформе.

2 апреля Моргенштерн вернулся к изначальным планам и записал обращение к администрации платформы Twitch. Рэпер попросил освободить официально зарегистрированный товарный знак, который, помимо прочего, является его настоящей фамилией, зафиксированной в паспорте.

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Официально Twitch не ответила на запрос, однако 23 апреля на платформе появился канал Morgenshternsuka с «галочкой», которую выдает только администрация. Еще через сутки он был переименован в MORGENSHTERN.

Ранее рэпер shadowraze вызвал Моргенштерна на дуэль на Shadow Fiend в Dota 2. Алишер согласился, но с условием, что герои будут выбраны случайно, но при этом отметил, что не рассчитывает на победу в матче.

Игры,Алишер Моргенштерн,
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