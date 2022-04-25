Топ-5 ферм, которые стоит скачать перед дачным сезоном

Лето с каждым днем все ближе: еще совсем чуть-чуть и можно будет выезжать на природу или отдыхать на даче. Авторам видеоигр тоже не чуждо это просто удовольствие. На самом деле, расслабленным денькам и медитативной работе в саду посвящено немало хороших игр. В подборке "Рамблера" — пять лучших игр о фермах, растениях и домашнем хозяйстве.

Фото: ConcernedApe ConcernedApe

Stardew Valley

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Сейчас сложно представить разговор о медитативных играх без Stardew Valley — инди-сенсации 2016 года, покорившей мир. За шесть лет после релиза скромный проект соло-разработчика Эрика Бэйрона (ConcernedApe) стал одним из самых популярных произведений своего жанра. В роли обычного офисного работника, получившего в наследство от дедушки небольшую ферму, игроку предстоит обустроить хозяйство в тихом городке. Скучать будет решительно некогда: Stardew Valley предлагает массу способов потратить свободное время в удовольствие. Можно выращивать урожай в огородике, завести скот, ходить на рыбалку, исследовать заброшенные шахты, общаться с местными жителями — любой игрок найдет занятие себе по душе.

ConcernedApe

Slime Rancher

Если нет желания возиться на обычной ферме, то почему бы не попробовать космическую? Slime Rancher предлагает разводить очаровательных слаймов: разноцветные поющие комки желе мигом поднимают настроение. Их нужно кормить, помещать в загоны и следить, чтобы непоседливые зверушки не натворили бед — разные виды слаймов требуют разного подхода. А в перерыве от работы на ранчо можно исследовать просторы далекой планеты, где таится немало секретов и тщательно спрятанных сокровищ.

Monomi Park

Strange Horticulture

Хотя Strange Horticulture формально не вписывается в жанр, она наверняка понравится всем, кто любит ухаживать за растениями. В этой головоломке игрок берет на себя роль начинающего флориста, который работает в магической лавке травника: посетители каждый день приходят туда за новыми реагентами. Кому-то нужно растение со снотворными эффектом, другой ищет лекарство от головной боли, третий — противоядие или мощный токсин. Вам же предстоит разобраться, какое растение лучше посоветовать клиенту. Для этого нужно внимательно изучать энциклопедию, где описаны свойства культур, их внешний вид, характерный аромат и другие отличительные признаки. Или даже находить редкие цветы лично, разгадывая загадки во время дальних экспедиций. А где-то на фоне разворачивается история о таинственном культе, который замышляет нечто недоброе.

Iceberg Interactive

Graveyard Keeper

Отечественный инди-проект Graveyard Keeper переводит привычный менеджмент фермы в довольно непривычные обстоятельства: здесь нужно заниматься благоустройством средневекового кладбища. Все-таки ритуальные услуги требуют не меньше внимания, чем фермерское хозяйство. Чтобы отправить каждого покойника в последний путь предстоит раздобыть дерево для гроба, отвести место на кладбище, выкопать могилку, поставить памятник или надгробие. На все эти вещи нужны деньги, так что гробовщику придется подрабатывать еще и на стороне — например, приготовлением различных алхимических зелий. Если вы ничего не имеете против черного юмора, то попробуйте: на фоне нарочито идиллических игр подобного толка Graveyard Keeper воспринимается как минимум свежо.

tinyBuild

Rune Factory 4 Special

Спин-офф популярной в Японии серии Story of Seasons не так давно добрался и до международной аудитории. Помимо привычных развлечений, вроде ухода за огородом и рыбалки, Rune Factory 4 предлагает взять на себя управление целым городом: герою предстоит сделать провинциальное поселение настоящим центром туризма. А для этого необходимо облагородить улочки, позаботиться об агрессивных монстрах в близлежащих подземельях и проводить всяческие мероприятия. Контента Rune Factory 4 Special хватит на сотни часов геймплея: если вы любите японские RPG и вас не отталкивает стилизация под аниме, то лучшей игры и придумать нельзя. Жаль только, что она неожиданно дорогая — издатель не захотел подстраиваться под региональные цены.