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36 минут назад

РКН назвал причины блокировки сайта S.T.A.L.K.E.R. 2

CyberSport.ru

Роскомнадзор заблокировал официальный сайт игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl из-за размещения на нём призывов финансировать организации, признанные экстремистскими в России. Об этом представители ведомства сообщили в комментарии для издания «Интерфакс».

РКН назвал причины блокировки сайта S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

Согласно заявлению Роскомнадзора, требование о блокировке сайта S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl поступило от Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве сообщили, что «вместо информирования пользователей об игре интернет-ресурс использовался для распространения запрещенной информации — призывов к посетителям сайта переводить денежные средства для снабжения украинских националистических формирований (признаны экстремистами), ведущих боевые действия против Вооруженных сил РФ».

В начале марта студия GSC Game World объявила о приостановке разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за боевых действий на территории Украины. По той же причине компания прекратила продажу всех своих игр в России.

Игры,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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