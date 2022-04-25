РКН назвал причины блокировки сайта S.T.A.L.K.E.R. 2

Роскомнадзор заблокировал официальный сайт игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl из-за размещения на нём призывов финансировать организации, признанные экстремистскими в России . Об этом представители ведомства сообщили в комментарии для издания «Интерфакс».

В ведомстве сообщили, что «вместо информирования пользователей об игре интернет-ресурс использовался для распространения запрещенной информации — призывов к посетителям сайта переводить денежные средства для снабжения украинских националистических формирований (признаны экстремистами), ведущих боевые действия против Вооруженных сил РФ».

В начале марта студия GSC Game World объявила о приостановке разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за боевых действий на территории Украины. По той же причине компания прекратила продажу всех своих игр в России.