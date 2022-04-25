VK запускает аналог Twitch

VK запускает российскую игровую площадку VK Play, которая станет единой точкой доступа к игровому контенту. Об этом говорится в пресс-релизе «ВКонтакте», поступившем в «Газету.Ru». На старте в VK Play представлены каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт.

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Сообщается, что в каталоге площадки представлены сотни игр — от легких головоломок до хардкорного экшена. Играть в них можно на компьютере или через технологии облачного гейминга с других устройств. Площадка также дает возможность организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры.

«Интерес к играм постоянно растет: они становятся не только развлечением, но и профессией и инструментом для проявления своего потенциала. Именно поэтому мы запускаем VK Play — удобную и безопасную площадку, которая станет единой точкой доступа для всего игрового сообщества в стране», — заявил директор по стратегическому развитию VK Play Артем Черменин.

Ожидается, что до конца года в VK Play появятся и другие возможности, например, для авторов контента, а также интеграция с социальными сетями и другое.