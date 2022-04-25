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58 минут назад

В файлах Battlefield 2042 уже нашли донат. Игроки недовольны

Чемпионат.com

После выхода патча 4.0 датамайнер temporyal обнаружил в файлах Battlefield 2042 намёки на появление в шутере бустеров опыта, бандлов и косметических предметов. Судя по изображению, разработчики сделают для них отдельные категории в магазине.

В файлах Battlefield 2042 уже нашли донат. Игроки недовольны
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В сообществе BF 2042 на Reddit пользователи встретили новость с большим негодованием. По их мнению, DICE следует как можно скорее починить игру и добавить новый контент, а не тратить ресурсы на добавление в игру новых способов монетизации.

Тем временем аудитория Battlefield 2042 в Steam продолжает стремительно сокращаться. Если брать актуальные данные других частей, то новинка выступает хуже Battlefield 5 (2018), Battlefield 1 (2016) и Battlefield 4 (2013).

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