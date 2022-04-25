Крупный эксклюзив PlayStation скоро появится на PC

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1 час назад

Epic Games: Uncharted: Legacy of Thieves Collection выйдет на PC 20 июня

Игромания.ру

Naughty Dog не объявляла дату выхода Uncharted: Legacy of Thieves Collection на PC — официально игра ожидается в этом году. Ранее в SteamDB заметили, что коллекция может выйти на компьютерах 15 июля, а теперь новая дата релиза засветилась благодаря Epic Games.

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Фото: ИгроманияИгромания

Компания написала, какие громкие релизы состоятся в Epic Games Store в 2022 году. И там, помимо прочего, отмечено, что сборник, включающий Uncharted 4: A Thief’s End и The Lost Legacy, ожидается 20 июня.

Конечно, всё это пока что неподтверждённая разработчиками или издателем информация — надеемся, точную дату релиза назовут в скором времени.

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