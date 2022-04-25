Крупный эксклюзив PlayStation скоро появится на PC

Naughty Dog не объявляла дату выхода Uncharted: Legacy of Thieves Collection на PC — официально игра ожидается в этом году. Ранее в SteamDB заметили, что коллекция может выйти на компьютерах 15 июля, а теперь новая дата релиза засветилась благодаря Epic Games.

Фото: Игромания Игромания

Компания написала, какие громкие релизы состоятся в Epic Games Store в 2022 году. И там, помимо прочего, отмечено, что сборник, включающий Uncharted 4: A Thief’s End и The Lost Legacy, ожидается 20 июня.