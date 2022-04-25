СМИ: LEGO выпустит набор по мотивам Atari 2600

Компания LEGO в ближайшее время представит конструктор в виде консоли Atari 2600. Об этом сообщил портал Promobricks со ссылкой на собственные источники. Официального анонса пока не было.

По информации журналистов, релиз набора состоится в августе 2022 года, он будет приурочен к 50-летнему юбилею компании Atari. Цена конструктора составит $200. Сначала конструктор Atari 2600 будет доступен только в фирменных магазинах LEGO, у других ритейлеров он появится не раньше января 2023-го. Других подробностей пока нет.