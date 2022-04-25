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43 минуты назад

СМИ: LEGO выпустит набор по мотивам Atari 2600

CyberSport.ru

Компания LEGO в ближайшее время представит конструктор в виде консоли Atari 2600. Об этом сообщил портал Promobricks со ссылкой на собственные источники. Официального анонса пока не было.

СМИ: LEGO выпустит набор по мотивам Atari 2600
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

По информации журналистов, релиз набора состоится в августе 2022 года, он будет приурочен к 50-летнему юбилею компании Atari. Цена конструктора составит $200. Сначала конструктор Atari 2600 будет доступен только в фирменных магазинах LEGO, у других ритейлеров он появится не раньше января 2023-го. Других подробностей пока нет.

Atari 2600, изначально называвшаяся Atari VCS, поступила в продажу в 1977 году. Она стала одной из первых коммерчески успешных домашних консолей в истории. Высокая популярность приставки привела к появлению большого количества низкопробных тайтлов, что, в свою очередь, стало причиной кризиса видеоигровой индустрии 1983 года.

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