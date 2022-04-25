В Two Point Campus можно будет построить собственный Хогвартс

Студия Two Point и издательство SEGA представили новый трейлер Two Point Campus, посвящённый факультету волшебства. Видеоролик был опубликован на YouTube.

Фото: CyberSport CyberSport

Two Point Campus — это юмористический симулятор управления университетом. Игрокам нужно будет строить различные комплексы в кампусе, нанимать преподавателей и составлять необычные учебные планы. На факультете волшебства студенты будут изучать различные магические дисциплины: зельеварение, предсказания, дуэли на волшебных палочках и т. п.