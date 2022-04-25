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10 минут назад

В Two Point Campus можно будет построить собственный Хогвартс

CyberSport.ru

Студия Two Point и издательство SEGA представили новый трейлер Two Point Campus, посвящённый факультету волшебства. Видеоролик был опубликован на YouTube.

В Two Point Campus можно будет построить собственный Хогвартс
Фото: CyberSportCyberSport

Two Point Campus — это юмористический симулятор управления университетом. Игрокам нужно будет строить различные комплексы в кампусе, нанимать преподавателей и составлять необычные учебные планы. На факультете волшебства студенты будут изучать различные магические дисциплины: зельеварение, предсказания, дуэли на волшебных палочках и т. п.

Релиз Two Point Campus запланирован на 9 августа. Игра выйдет на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Тайтл также станет доступен в библиотеке Game Pass в день выпуска.

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