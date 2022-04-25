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42 минуты назад

Diablo Immortal выходит 2 июня, в том числе на PC

Игромания.руиещё 2

Как и обещал Джейсон Шрайер, Blizzard наконец назвала дату релиза мобильного боевика Diablo Immortal. Игра появится 2 июня на iOS и Android. А заодно с ней смогут познакомиться владельцы РС: боевик оказался не только мобильным. В этот день через Battle.net можно будет подключиться к открытому тестированию.

Diablo Immortal выходит 2 июня, в том числе на PC
Фото: ИгроманияИгромания

Предварительная регистрация уже давно стартовала, и желающие могут выбрать предпочитаемую платформу и заявить о своём участии. Игра будет условно-бесплатной, причём разработчики обещают полную поддержку кроссплатформенности, в том числе с РС-версией.

Анонс Diablo Immortal состоялся в ходе BlizzCon 2018, с тех пор разработчики провели несколько этапов тестирования. О впечатлениях можно узнать из нашего предварительного обзора альфа-версии. Желающие также могут посмотреть запись почти получаса игрового процесса.

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