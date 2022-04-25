Diablo Immortal выходит 2 июня, в том числе на PC

Как и обещал Джейсон Шрайер, Blizzard наконец назвала дату релиза мобильного боевика Diablo Immortal. Игра появится 2 июня на iOS и Android. А заодно с ней смогут познакомиться владельцы РС: боевик оказался не только мобильным. В этот день через Battle.net можно будет подключиться к открытому тестированию.

Фото: Игромания Игромания

Предварительная регистрация уже давно стартовала, и желающие могут выбрать предпочитаемую платформу и заявить о своём участии. Игра будет условно-бесплатной, причём разработчики обещают полную поддержку кроссплатформенности, в том числе с РС-версией.