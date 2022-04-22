Киберспортсменам предложили давать отсрочку от армии

«Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте», - рассказал Смит журналистам после заседания.