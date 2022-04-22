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1 час назад

Киберспортсменам предложили давать отсрочку от армии

Вероника Полынина

Российским киберспортсменам предложили давать отсрочку от армии. Это предложение содержится в пакете предложений по поддержке киберспорта, разработанном Федерацией компьютерного спорта России, передает ТАСС.

Киберспортсменам предложили давать отсрочку от армии
Фото: ТАССТАСС

В пятницу, 22 апреля, президент федерации Дмитрий Смит представил предложения по поддержке киберспортсменов в Госдуме.

«Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте», - рассказал Смит журналистам после заседания.

Он отметил, что в условиях современного вооружения, когда «решения нужно принимать за десятые доли секунды» важна мелкая моторика, поэтому киберспортсмены могли бы принести «пользу и максимальный эффект родине».

В рамках мер поддержки федерация также предложила зачислять спортсменов, показавших высокие результаты на международных соревнованиях, в университеты по программам бакалавриата и специалитета вне конкурса.

Игры,Дмитрий Смит,Госдума,
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