Российским киберспортсменам предложили давать отсрочку от армии. Это предложение содержится в пакете предложений по поддержке киберспорта, разработанном Федерацией компьютерного спорта России, передает ТАСС.
В пятницу, 22 апреля, президент федерации Дмитрий Смит представил предложения по поддержке киберспортсменов в Госдуме.
«Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте», - рассказал Смит журналистам после заседания.
Он отметил, что в условиях современного вооружения, когда «решения нужно принимать за десятые доли секунды» важна мелкая моторика, поэтому киберспортсмены могли бы принести «пользу и максимальный эффект родине».
В рамках мер поддержки федерация также предложила зачислять спортсменов, показавших высокие результаты на международных соревнованиях, в университеты по программам бакалавриата и специалитета вне конкурса.