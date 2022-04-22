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1 час назад

Продажи Dying Light&nbsp;2 превысили&nbsp;5 миллионов копий за три недели после релиза

Игромания.ру

Продажи постапокалиптического экшена Dying Light 2 достигли отметки в пять миллионов копий 28 февраля, то есть спустя три недели после релиза. Серия же преодолела отметку в 25 миллионов копий. По словам разработчиков, это стало важной вехой в истории серии.

Продажи Dying Light 2 превысили 5 миллионов копий
Фото: Игромания.руИгромания.ру

GamesRadar+ передаёт, ссылаясь на слова разработчиков, что «продажи значительно растут каждый месяц». Однако сколько продано на сегодня, компания не указала.

Студия также сообщила, что на следующей неделе добавит в Dying Light 2 «некоторый новый контент», а также «множество возможностей для всех игроков».

Ранее создатели экшена говорили, что до конца месяца зомби-боевик получит третий и очень объёмный патч для всех платформ, который добавит режим «Новая игра+» и большое количество баг-фиксов и исправлений.

Dying Light 2: Stay Human доступна на PC, PlayStation и Xbox. Но РС-версия — только для тех, кто успел её купить до запрета Steam-продаж на территории России. Релиз игры состоялся 4 февраля этого года.

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