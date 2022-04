В Chernobylite стартовал новый сезон

The Farm 51 и All iN! Games объявили о выходе хоррор-выживалки Chernobylite на PlayStation 5 и Xbox Series. Владельцы игры на PlayStation 4 и Xbox One могут перейти на версию для следующего поколения с помощью бесплатного обновления. Увы, в случае PS4 и PS5 в России это невозможно.