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1 час назад

В Chernobylite стартовал новый сезон и появилось Enhanced Edition

Игромания.ру

The Farm 51 и All iN! Games объявили о выходе хоррор-выживалки Chernobylite на PlayStation 5 и Xbox Series. Владельцы игры на PlayStation 4 и Xbox One могут перейти на версию для следующего поколения с помощью бесплатного обновления. Увы, в случае PS4 и PS5 в России это невозможно.

В Chernobylite стартовал новый сезон
Фото: ИгроманияИгромания

Одновременно разработчики выпустили Chernobylite Enhanced Edition для РС. Обновлённая версия поддерживает трассировку лучей и тесселяцию. В издание также включён дополнительный контент, в частности, тактический арбалет и новая коллекция с фотографиями Татьяны, которая будет раскрывать неизвестные эпизоды прошлого.

Разработчики также объявили о первом сезоне платных дополнений 2022 года. Для начала анонсировано три набора: пасхальные яйца, которые можно разыскивать по Зоне, клоунские маски в честь 1 апреля и пакет «Голубое пламя», дающий особую мрачную ауру нашим сооружениям.

В новом перспективном плане развития игры значатся сюжетные миссии и режимы, игровые события, дополнительные карты и платные контентные наборы.

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