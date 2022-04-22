В Chernobylite стартовал новый сезон

The Farm 51 и All iN! Games объявили о выходе хоррор-выживалки Chernobylite на PlayStation 5 и Xbox Series. Владельцы игры на PlayStation 4 и Xbox One могут перейти на версию для следующего поколения с помощью бесплатного обновления. Увы, в случае PS4 и PS5 в России это невозможно.

Фото: Игромания Игромания

Одновременно разработчики выпустили Chernobylite Enhanced Edition для РС. Обновлённая версия поддерживает трассировку лучей и тесселяцию. В издание также включён дополнительный контент, в частности, тактический арбалет и новая коллекция с фотографиями Татьяны, которая будет раскрывать неизвестные эпизоды прошлого.

Разработчики также объявили о первом сезоне платных дополнений 2022 года. Для начала анонсировано три набора: пасхальные яйца, которые можно разыскивать по Зоне, клоунские маски в честь 1 апреля и пакет «Голубое пламя», дающий особую мрачную ауру нашим сооружениям.