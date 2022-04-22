Сайт S.T.A.L.K.E.R. 2 заблокировали

22 апреля стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к официальному сайту S.T.A.L.K.E.R. 2. Месяц назад, 24 марта, то же самое произошло с сайтом разработчиков, студией GSC Game World.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Согласно данным, сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры. На сайте нашли «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях», а также недостоверную информацию.