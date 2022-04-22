Activision Blizzard добавит в совет директоров ещe двух женщин

Издание VGC сообщило, что из-за скандалов и обвинении в сексизме совет директоров Activision Blizzard пополнят ещё две женщины. Теперь в состав совета будут входить восемь мужчин и четыре женщины.

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Состав пополнят Лулу Чен Месерви и Керри Карр, причём первую уже приняли, а Карр вступит в совет директоров позже. Месерви работала на платформе Substack, а Керри Карр являлась вице-президентом в спиртной компании Bacardi.