Слух: сюжетные подробности S.T.A.L.K.E.R. 2

Блогер «Неважно Кто» опубликовал сюжетные подробности S.T.A.L.K.E.R. 2. К его информации следует отнестись с долей скепсиса и воспринимать материал как слух. Мы выбрали главное из его поста.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Внимание. Далее могут быть сюжетные спойлеры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сюжет игры будет разделён на главы (в оригинале разделения не было).

Пролог S.T.A.L.K.E.R. 2 будет длиться 4-5 часов. В конце пролога будет некий сюжетный поворот, который свяжет сиквел с оригинальными играми серии.

Блогер отметил, что сюжетный поворот будет очень эмоциональным. Он сравнил его с таковым в Cyberpunk 2077.

Блогеры, которым раздадут ключи до релиза, столкнутся с определёнными ограничениями, связанными с демонстрацией этого самого сюжетного поворота, а также дальнейших сюжетных/геймплейных событий.

Стрелок, главный герой «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля», погибнет во второй части.

«Неважно Кто» отметил, что источник, сливший эту информацию, полностью проверенный и информация достоверна. По словам блогера, это далеко не все детали, которые ему известны.