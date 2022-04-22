Пользователи обвинили Twitch в дискриминации мужчин

Зрители и стримеры обратили внимание на непоследовательность в правилах модерации на Twitch. В комьюнити были опубликованы два скриншота, на которых показано, что грубость по отношению к мужчинам не блокируется со стороны сервиса.

Фото: CyberSport CyberSport

Twitch не позволяет создать трансляцию под названием «я ненавижу женщин», однако эфир под названием «я ненавижу мужчин» запустить можно. Пользователи посчитали это проявлением дискриминации и двойных стандартов со стороны платформы. На момент публикации новости представители Twitch не комментировали эту ситуацию.