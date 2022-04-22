Пользователи обвинили Twitch в дискриминации мужчин

Зрители и стримеры обратили внимание на непоследовательность в правилах модерации на Twitch. В комьюнити были опубликованы два скриншота, на которых показано, что грубость по отношению к мужчинам не блокируется со стороны сервиса.
Twitch не позволяет создать трансляцию под названием «я ненавижу женщин», однако эфир под названием «я ненавижу мужчин» запустить можно. Пользователи посчитали это проявлением дискриминации и двойных стандартов со стороны платформы. На момент публикации новости представители Twitch не комментировали эту ситуацию.
Ранее на Twitch был заблокирован канал стримера Чанса Sodapoppin Морриса. Причиной бана стала трансляция, на которой контент-мейкер пытался нанести черный макияж на лицо белого персонажа. Этот момент посчитали проявлением блэкфейса.