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54 минуты назад

Магазин «1С-Интерес» просит игроков продать диски с Elden Ring

Чемпионат.com

Крупный российский ритейлер «1C-Интерес» начал рассылать сообщения о покупке дисков с последними игровыми новинками. Подобным письмом поделился пользователь телеграм-канала «Страна игр». В письме магазин предлагает выкупить премьерное издание Elden Ring для PS5 по скромной цене в 3600 рублей.

Магазин «1С-Интерес» просит игроков продать диски с Elden Ring
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Скорее всего, вы прошли игру или близки к её полному прохождению. Мы готовы предложить вам дополнительную, финальную миссию от «1C-Интерес»! Продайте эту игру и получите 3600 рублей наличными или 3600 рублей в виде Подарочного Сертификата. Именно так, мы готовы выкупить у вас игру Elden Ring. Премьерное Издание [PS5].

При этом новый диск с игрой в том же «1C-Интерес» стоит 7499 рублей, да и на вторичном рынке цены начинаются от шести тысяч рублей. По факту магазин пытается заметно дешевле получить престижный товар для дальнейшей перепродажи.

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